“La Coppa d’Africa si gioca” il presidente Motsepe è sicuro. Il Napoli perde Osimhen, Koulibaly e Anguissa

“La Coppa d’Africa si giocherà regolarmente, non ci sarà nessun problema” lo assicura il presidente della CAF Patrice Motsepe. L’appuntamento è fissato per il 9 gennaio in Camerun, la competizione terminerà il 6 febbraio. Nelle ultime settimane si era parlato di un annullamento della Coppa d’Africa a causa del problema Covid, in particolare per la variante africana chiamata omicron. Ma secondo Motsepe non ci saranno problemi per lo svolgimento della competizione continentale africana. L’annuncio ufficiale è stato dato da Motsepe prima dell’incontro con il presidente del Camerun, Paul Biya: “Tra poche settimane saremo tutti in Camerun. Sono orgoglioso ed emozionato per il lavoro svolto. Gli impegni presi per risolvere i problemi sollevati sono molti“. Poi ha aggiunto: “Mi rivolgo all’Africa e al mondo intero: organizzeremo questo torneo in collaborazione con il governo del Camerun, il loro popolo e con il nuovo presidente della Federazione calcistica del Camerun Samuel Eto’o“.

Coppa d’Africa: si comincia il 9 gennaio

A questo punto sembra veramente improbabile che non si disputi la Coppa d’Africa, nonostante la variante Omicron faccia paura. L’Eca ha minacciato di bloccare i calciatori, ma al momento non c’è ancora nessuna iniziativa ufficiale. Tutto questo accade mentre una nuova ondata di Covid si abbatte su tutto il mondo.

Con questa competizione i calciatori saranno costretti a viaggiare, cambiare sede e le squadre di club europee perderanno pezzi pregiati. Si pensi ad esempio a Salah o Mahrez. Il Napoli, che oggi registra la positività di Insigne, perderà anche Koulibaly, Anguissa e Osimhen e forse anche Ounas. L’attaccante nigeriano si sta allenando con una maschera protettiva, questo non significa che può già scendere in campo, ma è possibile che Osimhen venga comunque convocato dalla Nigeria, per poi valutarne le condizioni fisiche.