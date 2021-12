Coppa d’Africa annullata secondo RMC Sport: La reazione del Napoli

Coppa d’Africa annullata, la clamorosa indiscrezione di RMC sport, scuote gli azzurri. Anguissa, koulibaly e Osimhen potrebbero non partire.

COPPA D’AFRICA ANNULLATA PER COVID?

La coppa d’Africa rischia di essere annullata per Covid. La competizione che dovrebbe disputarsi dal 9 gennaio al 6 febbraio del 2022, secondo RMC Sport potrebbe essere annullata. Quello che fino a poche settimane fa era un’ipotesi remota, oggi rischia seriamente di concretizzarsi.

Secondo quanto riporta l’emittente radiofonica francese, la Confederazione calcistica africana (CAF) potrebbe presto annunciare l’annullamento della Coppa d’Africa 2022. Il torneo, inizialmente previsto per l’estate 2021, era già stato spostato a gennaio 2021 e poi posticipato a gennaio 2022 a causa del Covid.

A questo punto si profila il terzo cambio di programma, con il definitivo annullamento della manifestazione. Al di là delle difficoltà organizzative legate al Covid-19 e alla sua nuova variante Omicron, la CAF deve far fronte al malcontento di alcuni club, principalmente inglesi, che vorrebbero riuscire a trattenere i giocatori sul suolo britannico nelle prossime settimane. I giocatori africani convocati dalle proprie nazionali dovrebbero inoltre rispettare una quarantena al loro ritorno nel Regno Unito, che priverebbe quindi i club dei propri giocatori per un periodo più lungo.

IL MESSAGGIO DI RMC SULLA COPPA D’AFRICA

Questo il messaggio apparso su Twitter sul profilo di RMC, nel quale si legge che la Coppa d’Africa potrebbe essere annullata:

“Selon nos informations, la CAN pourrait annoncer une annulation de l’édition 2022 au Cameroun. La réflexion est en tout cas engagée”.

“Secondo le nostre informazioni, la CAN potrebbe annunciare l’annullamento dell’edizione 2022 in Camerun. La riflessione è in ogni caso avviata”.

LA REAZIONE DEL NAPOLI

protagonisti della Serie A e del calcio europeo La massima competizione per nazionali africane si disputerà tra gennaio e febbraio 2022, attirando a se parecchie del calcio europeo