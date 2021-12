Napoli, il calendario di Febbraio è terribile. Messaggio a De Laurentiis

Il calendario del Napoli a Febbraio sarà terribile. Gli azzurri privi degli uomini impegnati in coppa d’Africa giocheranno ogni tre giorni.

NAPOLI, IL CALENDARIO DI FEBBRAIO

Novembre e Dicembre non hanno portato bene al Napoli, gli azzurri hanno perso gli uomini migliori per vari infortuni più o meno gravi e il primato in classifica. L’urna di Nyon ha messo sulla strada della squadra di Spalletti il Barcellona. A Febbraio gli azzurri si troveranno a giocare ogni tre giorni .Senza contare che per tutto Gennaio e la prima parte di Febbraio, Osimhen, Anguissa, Koulibaly e Ounas, saranno impegnati in Coppa d’Africa.

Ecco il calendario del Napoli per il mese di febbraio

6 febbraio, Venezia-Napoli (Serie A)

9 febbraio, potenziale Coppa Italia (quarti di finale)

13 febbraio, Napoli-Inter (Serie A)

17 febbraio, Barcellona-Napoli (Europa League)

20 febbraio, Cagliari-Napoli (Serie A)

24 febbraio, Napoli-Barcellona (Europa League)

27 febbraio, Lazio-Napoli (Serie A)

2 marzo, potenziale Coppa Italia (semifinale)

Dal calendario arriva un messaggio preciso a De Laurentiis, nel mercato invernale bisogna intervenire e soprattutto farlo bene. Non basteranno i Grassi e i Reggini di turno, ma interventi mirati con giocatori capaci di mantenere il livello della rosa. Il patron su Twitter ha esultato quando ha saputo che dall’urna il Napoli aveva pescato il Barcellona. Ma ora tocca a lui fare in modo che quella contro il baca sia una festa per gli azzurri.