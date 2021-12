Barcellona-Napoli, Xavi: “è un tributo a Maradona”

Barcellona-Napoli, Xavi, tecnico dei blaugrana ha commentato il sorteggio dei playoff di Europa League.

Xavi, allenatore del Barcellona, ha commentato il sorteggio dei playoff di Europa League che vedrà i blaugrana affrontare il Napoli.

SFORTUNA – “Il Napoli è un avversario difficile, abbiamo avuto un sorteggio sfortunato. E’ una rivale di livello Champions. E’ quasi un altro tributo a Maradona. Mancano due mesi, speriamo di arrivarci in un momento migliore“.

Per Xavi e il suo Barcellona il Napoli rappresenta un grande ostacolo, ma anche un tributo alla memoria del più grande giocatore di tutti i tempi che ha vestito tutte e due le maglie.

Ad attendere Xavi c’è un compito durissimo. Per lui lo è anche di più, considerate tutte le implicazioni emotive e la storia della sua carriera: risollevare le sorti di una squadra che, persa la stella più luminosa (Messi) e in preda a una crisi economica gravissima, ha perso la propria dimensione di potenza del calcio internazionale.

Più carico e positivo invece il presidente del Napoli in vista del doppio scontro col Barcellona. “Questa volta direi che il bicchiere è tutto pieno – ha scritto De Laurentiis sul suo profilo Twitter. Barcellona-Napoli e poi Napoli-Barcellona saranno due grandissime sfide da Champions! Forza Napoli Sempre”.

Il centrocampista del Barcellona, Pedri, a margine della vittoria del Golden Boy ha parlato in tv della sfida contro gli azzurri: “Il Napoli è una squadra unita e compatta, sarà una bellissima partita. Sono davvero molto contento di essere qui per questo premio. Messi? Per me resta il migliore al mondo”.

I dieci “comandamenti” di Xavi ai calciatori del Barcellona

I giocatori devono arrivare 90 minuti prima dell’inizio dell’allenamento

Lo staff deve arrivare due ore prima dell’inizio della sessione

I giocatori devono mangiare nel campo di allenamento del club

Tornano le sanzioni disciplinari: le multe

Le ammende saranno raddoppiate in caso di recidività

I giocatori devono essere a casa prima della mezzanotte a due giorni da una partita

I giocatori devono dare il massimo in allenamento

I comportamenti fuori campo saranno monitorati

Le attività “rischiose” non sono più consentite

Una buona immagine è essenziale rispettando le regole di condotta

Nel novero sono messe al bando anche le attività rischiose. Quali sono? Tutte quelle che mettono a repentaglio l’incolumità fisica come fare surf o andare in bicicletta elettrica. La trasgressione verrà ritenuta una violazione dei contratti e potrebbero seguirne gravi ripercussioni.