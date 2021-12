Barcellona-Napoli, arriva il commento di De Laurentis

Barcellona-Napoli De Laurentiis contento della sfida da “champions”. Il patron pubblica un messaggio su Twitter.

Barcellona e Napoli, una doppia sfida da Champions League. È il pensiero a caldo del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo il sorteggio dei playoff di Europa League.

Gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno il Barcellona di Xavi, “retrocesso” dalla Champions.

Il patron azzurro ha pubblicato un messaggio su Twwitter:

“Questa volta direi che il bicchiere è “tutto pieno” Barcellona-Napoli e poi Napoli-Barcellona saranno due grandissime sfide da Champions! Forza Napoli sempre”.

Questa volta direi che il bicchiere è “tutto pieno”. Barcellona-Napoli e poi Napoli-Barcellona saranno due grandissime sfide da Champions! Forza Napoli Sempre #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 13, 2021

Playoff Europa League, gli accoppiamenti

Siviglia-Dinamo Zagabria

Atalanta-Olympiacos

Lipsia-Real Sociedad

Barcellona-Napoli

Zenit San Pietroburgo-Betis Siviglia

Borussia Dortmund-Rangers

Sheriff Tiraspol-Braga

Porto-Lazio

IL CAMMINO

Il Barcellona, dopo anni di grandissimo livello europeo, ha disputato una fase a gironi fortemente deludente arrivando terzo nel girone di Champions League con soli 7 punti, alle spalle del Benfica. Dati clamorosi, solo 2 le reti messe a segno e ben 9 i gol incassati nelle sei sfide. Anche in campionato la situazione non è incoraggiante: il Barcellona è ottavo a 24 punti, tre in meno rispetto al sesto posto (Conference League), cinque dall’Atletico quarto e addirittura lontano diciotto lunghezze dalla capolista Real Madrid.

I PRECEDENTI

Il Napoli ha affrontato recentemente il Barcellona. In ballo c’era il passaggio del turno per arrivare ai quarti di finale di Champions League 2019/20. All’andata al vecchio Stadio San Paolo terminò 1-1 giocando agli inizi della pandemia. Il ritorno dopo circa cinque mesi con il Barcellona che riuscì a vincere in casa 3-1 eliminando così la squadra allora allenata da Gattuso. Questo l’unico doppio confronto europeo, oltre il quale c’è stato il trofeo Gamper nel 2011 (5-0 per il Barça) e il trofeo La Liga Serie A Cup, 6 e 8 agosto 2019 in cui vinsero gli azzurri 1-0 all’andata e invece 2-1 i catalani al ritorno.