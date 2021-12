Digne occasione per il Napoli: l’Everton lo cede

Lucas Digne è un’idea del Napoli per la fascia sinistra. Il giocatore conosce già Spalletti e l’Everton può cederlo a gennaio. Il Napoli per il ruolo di esterno mancino ha solo Mario Rui, dato che Ghoulam non gioca da mesi e non parte titolare nemmeno quando il portoghese è fuori per infortunio. Cristiano Giuntoli sta lavorando all’acquisto di un altro terzino per la difesa di Spalletti e Digne è uno dei profili selezionati. Secondo Todo Fichajes, portale spagnolo di calciomercato, il giocatore piace alla dirigenza azzurra che sta seguendo pure Kurzawa.

L’Everto è il proprietario del cartellino di Digne, ma il club inglese è pronto a cedere il calciatore. Il club inglese è pronto a negoziare una cessione dell’esterno mancino che conosce già Luciano Spalletti dai tempi della Roma. Digne ha 28 anni ed ha militato in club come il Psg ed il Barcellona. Sicuramente l’acquisto di Digne da parte del Napoli porterebbe esperienza nella squadra azzurra, oltre ad avere una valida alternativa a Mario Rui, se non un titolare. In ogni caso Giuntoli segue anche Mandava, primo obiettivo del calciomercato del Napoli di gennaio. L’esterno in uscita dal Lille può essere preso per una cifra molto bassa, poiché è in scadenza di contratto.