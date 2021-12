Napoli su Kurzawa, dalla Francia rilanciano: “Giuntoli è stato a Parigi più volte”

Laywin Kurzawa nel mirino del Napoli. Secondo i media francesi Giuntoli sarebbe stato a Parigi per convincere il calciatore.

KURZAWA NEL MIRINO DEL NAPOLI

Layvin Kurzawa è, in questo momento, uno dei principali favoriti per lasciare il PSG nel prossimo mercato invernale. Il 29enne terzino sinistro ha rifiutato le offerte del Lione e del Galatasaray in estate per cercare di conquistare un posto nella squadra parigina.Con l’arrivo di Nuno Mendes e il recupero di Bernat le possibilità di mettersi in mostra si sono ridotte all’osso.

Secondo quanto riporta il portale francese foot mercato, il Napoli sarebbe interessato a Layvin Kurzawa del PSG.

“Kurzawa è stato accostato spesso in passato al Napoli, ma la trattativa non si è mai conclusa. Si parlava anche della Juventus per il futuro di Kurzawa ma in questo momento è più vicino al Napoli che ai bianconeri.

Negli ultimi mesi è stato accostato più volte alla squadra di Max Allegri. Ma stando ad indiscrezioni provenienti dalla Francia, e riportate da “Footmercato”, il giocatore sarebbe invece un obiettivo concreto del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sarebbe già recato più volte a Parigi per provare a portare il terzino all’ombra del Vesuvio. L’operazione potrebbe concludersi in vista della prossima sessione invernale di calciomercato”.

Il grosso problema per Kurzawa di lasciare il PSG è lo stipendio alto che ha il nazionale francese. Pochi club in Europa possono accettare le richieste economiche del giocatore ed è per questo che è ancora a Parigi in questo momento praticamente senza minuti. A gennaio il PSG farà di tutto per cederlo. Il Napoli potrebbe approfittare della situazione pagando una parte dell’ingaggio.