Tifosi del Napoli in curva del PSG contro Le Figaro, ecco lo striscione che ha fatto il giro del web – FOTO

Gli ultras del Napoli sono entrati all’interno della curva del Psg per protestare con uno striscione contro il giornale Le Figaro. Nei giorni scorsi è montata la polemica contro la testata giornalistica francese che aveva definito Napoli come ‘Terzo Mondo’. Un articolo insulso e squallido quello di Le Figaro che ha innescato una serie di risposte. Tra le più belle quelle di Krol, storico difensore del Napoli, ma anche quella di Dries Mertens che ancora gioca in maglia azzurra. Lo striscione dei tifosi del Napoli nella curva Autueil del Psg è servito per ribadire ulteriormente il dissenso contro Le Figaro. Tra le due tifoserie c’è una grande amicizia, anche nel 2018, quando il Napoli ha affrontato il Paris Saint Germain, ci fu un clima molto bello, con un corteo unitario dalla Torre Eiffel allo stadio. Inoltre anche in occasione di Napoli-Verona, una delegazione di tifosi del Psg ha visto la partita a Napoli, all’esterno di un pub dove si ritrovano i tifosi della Curva B.

Il testo dello striscione dei tifosi del Napoli contro Le Figaro

“Figaro carta da cesso” questo c’era scritto sullo striscione esposto dagli ultras del Napoli. Un messaggio chiaro e diretto, per far capire cosa pensano i supporters azzurri della testata francese. Lo striscione dei tifosi del Napoli contro le Figaro è stato accolto nella curva del Psg, che nella giornata di ieri ha festeggiato i trent’anni. Durante la sfida tra la squadra di Messi e Mbappé contro il Nantes è stato esposto lo striscione che ha fatto il giro del web. Tante le reazioni a quanto ha scritto la delegazione degli ultras 72 presente all’interno del Parco dei Principi di Parigi. Un gesto molto forte, come risposta ad un attacco frontale e senza senso da parte di Le Figaro, che però non ha suscitato reazioni da parte della testata francese.