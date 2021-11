Mertens: Napoli terzo mondo? Per me sarà un problema tornare in Belgio – VIDEO

Napoli terzo mondo? Dries Mertens risponde a Le Figaro: “Amo quasta città, per me sarà un problema tornare in Belgio.

MERTENS RISPONDE A LE FIGARO

Dopo quasi nove anni in Italia, ormai Dries Mertens si sente a tutti gli effetti napoletano. In azzurro ha giocato quasi 400 partite, vincendo per due volte la Coppa Italia e una Supercoppa e, soprattutto, conquistando il primo posto nella classifica all time dei marcatori di questo club. Da buon napoletano, Mertens ha voluto risponde alle accuse lanciate da Le figaro: “Napoli terzo Mondo“:

“Napoli terzo mondo? Il problema sarà quando dovrò tornare in Belgio, spero il più tardi possibile. Mio figlio nascerà a Napoli, ma non ho ancora deciso il nome”.