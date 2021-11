Napoli, saluto speciale agli ultras fuori dal Maradona prima della partenza per Milano

Il Napoli di Spalletti prepara un saluto speciale ai tifosi azzurri all’esterno del Maradona prima di partire per Milano.

IL NAPOLI SALUTA GLI ULTRAS

La tredicesima giornata di Serie A offre un incrocio al vertice che potrà dire molto sulla corsa Scudetto: Inter contro Napoli, coi nerazzurri a caccia della squadra di Spalletti e del Milan che guidano la classifica.

Per il tecnico del Napoli la sfida contro la sua ex squadra ha un sapore particolare e spera di non ricevere fischi. Al Meazza mancheranno i tifosi del Napoli residenti in Campania a causa delle restrizioni imposte dal Viminale, ma, come riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, Spalletti e suoi ragazzi saluterà i tifosi azzurri:

“Le auto dei tifosi sono ferme all’esterno. Ed è il segnale di un entusiasmo che cresce col passare dei giorni. Quella di Milano è un’altra trasferta vietata, la terza consecutiva ai napoletani. E per domani gli ultrà preparano un altro saluto speciale, all’esterno del Maradona. Ma è evidente che non si può andare avanti a forza di divieti del Viminale. Dal centro tecnico, uno alla volta, escono i calciatori e c’è chi, come Mario Rui, si ferma per fare le foto”