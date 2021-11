Inter-Napoli: probabili formazioni, canale tv e streaming. Tutto sulla sfida del Meazza

Inter-Napoli: le probabili formazioni, canale tv e streaming. tutto sulla sfida del Meazza tra Inzaghi e Spalletti.

TUTTO SU INTER-NAPOLI

La tredicesima giornata di Serie A offre un incrocio al vertice che potrà dire molto sulla corsa Scudetto: Inter contro Napoli, coi nerazzurri a caccia della squadra di Spalletti e del Milan che guidano la classifica.

L’Inter prima della sosta per le Nazionali ha pareggiato 1-1 il derby della Madonnina, fallendo la chance di accorciare rispetto al duo di vetta, ma con i suoi 25 punti al momento è la squadra maggiormente accreditata per dare fastidio e tentare di rallentare la marcia di Milan e Napoli.

Napoli che, contro il Verona, nell’ultimo match che ha preceduto la pausa ha frenato una corsa fin qui praticamente perfetta: per gli azzurri i punti in classifica sono 32, frutto di 10 vittorie e 2 pareggi (uno di questi, appunto, maturato al ‘Maradona‘ con l’Hellas).

ORARIO

Inter-Napoli si gioca domenica 21 novembre 2021 allo stadio San Siro di Milano: calcio d’inizio previsto alle ore 18:00.

TV

Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per poterla vedere sul televisore, occorrerà scaricare l’app di DAZN sulle smart tv compatibili, oppure utilizzare le console Playstation 4, Playstation 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Inoltre, sarà possibile sfruttare il TIMVISION Box.

DIRETTA STREAMING

La partita tra Inter e Napoli sarà visibile in diretta streaming su DAZN: per tutti gli abbonati, basterà collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook oppure scaricare l’app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Inter-Napoli affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI

Nell’Inter potrebbe partire dalla panchina Dzeko, non al meglio, che verrebbe sostituito da Correa accanto a Lautaro Martinez. Recuperati sia Barella che Bastoni. Out de Vrij, che sarà sostituito da Ranocchia al centro della difesa. Sulla destra Darmian più di Dumfries.

Napoli a San Siro in formazione quasi tipo: Ospina ormai titolarissimo tra i pali, difesa e centrocampo intoccabili, in attacco Elmas più di Lozano al posto di Politano, risultato positivo al Coronavirus, sulla corsia destra del tridente. Non convocati Manolas, Ounas e l’altro positivo Demme, rientra Malcuit.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.