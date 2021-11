Milan sconfitto dalla Fiorentina, il Napoli può approfittare

Il Milan viene sconfitto dalla Fiorentina con il risultato di 4-3 nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Italiano riescono a sconfiggere il Milan che fino ad ora non aveva mai perso in campionato. La Fiorentina si porta avanti addirittura 3-0 con i gol di Duncan, Saponara e Vlahovic.

Poi nella ripresa due clamorosi errori di Terracciano e Bonaventura permettono i due gol di Ibrahimovic. Sul 4-2 di Vlahovic la partita sembra finita ed invece ci pensa l’autogol di Venuti a tenere viva la partita fino alla fine. La Fiorentina alla fine riesce a vincere ed a fermare per la prima volta il Milan.

Inter-Napoli per la corsa scudetto

La sconfitta del Milan permette al Napoli di giocare con l’Inter per il primo posto. Vincendo gli azzurri staccherebbero i rossoneri di tre punti. Ovviamente non sarà affatto semplice per gli uomo di Spalletti che ha perso anche Politano per Covid. L’assenza dell’attaccante ha creato molte polemiche per il suo recente viaggio in Francia.

Inoltre il Napoli si troverà contro la squadra di Simone Inzaghi, che cerca punti per restare in corsa per il titolo. Attualmente i nerazzurri hanno sette punti di svantaggio dalle prime in classifica.