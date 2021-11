De Laurentiis: Napoli-Spartak Mosca, sono molto preoccupato. Inter? ho preso una decisione”

Aurelio De Laurentiis parla delle prossime sfide del suo Napoli contro l’Inter di Inzaghi e lo Spartak mosca in Europa League.

DE LAURENTIIS SU INTER E SPARTAK MOSCA

La Statua di Diego Armando Maradona è pronta per essere installata dopo l’ultima colata avvenuta nelle Fonderie del Giudice di Nola. Presente all’evento in commemorazione di Maradona anche il presidente de Laurentiis e il sindaco di Napoli Manfredi.

Il patron azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle prossime sfide degli azzurri: Inter e Spartak Mosca:

“Sono preoccupato per la trasferta di Mosca di settimana prossima. C’è grande apprensione. Diverse settimane fa avevo proposto all’Uefa di trovare una soluzione che garantisse maggiore sicurezza e di disputare la gara in campo neutro, ma la mia idea non è stata presa in considerazione”.

Su Inter-Napoli: “Dopo la sconfitta in Finale di Supercoppa della scorsa stagione, contro la Juventus, ho deciso di non andare più in trasferta per scaramanzia. Le gare in trasferta le guardo sempre con gli stessi amici e senza mai cambiare cibo”.