Statua Maradona – De Laurentiis: “Diego rinasce dal fuoco” – VIDEO

La Statua di Diego Armando Maradona è pronta per essere installata dopo l’ultima colata avvenuta nelle Fonderie del Giudice di Nola. La statua del Pibe de Oro sarà collocata all’interno dello stadio che porta il nome proprio di Diego Armando Maradona. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha assistito con il sindaco Gaetano Manfredi all’ultimo atto di creazione della statua. “Maradona è il fuoco di Napoli, quindi è giusto che rinasca dal fuoco” ha detto il presidente del Napoli.

Anche il sindaco Manfredi ha fatto una dichiarazione sull’ex numero dieci: “Maradona ha dimostrato che Napoli può essere prima. Oggi dobbiamo prendere coscienza di questo. È un moment importante – ha detto il sindaco – perché ritorna una immagine di Diego nello stadio che ha visto le sue gesta. Questo è un modo non solo per ricordarlo ma anche per guardare al futuro della squadra e della città che è legata visceralmente al calcio e a quello che è stato il suo più grande interprete, Diego Armando Maradona“. La statua è stata donata da Stefano Ceci e sarà inaugurata il giorno 28 novembre.