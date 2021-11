Maradona, la commemorazione rischia di vanificare il bellissimo gesto del Napoli

La commemorazione per Diego Armando Maradona è in programma per il 28 novembre, prima di Napoli-Lazio. Problemi tra Ceci e la famiglia del Pibe de Oro.

COMMEMORAZIONE MARADONA

Il 28 novembre, prima di Napoli-Lazio, è in programma una commemorazione per Diego Armando Maradona . Il più forte calciatore di tutti i tempi ci ha lasciati il 25 novembre 2020. Il calcio Napoli e il comune del capoluogo partenopeo stanno organizzando tutti i dettagli per la commemorazione di Maradona. Sono già partiti gli inviti per i cinque figli legalmente riconosciuti di Maradona, tra cui il suo erede napoletano Diego jr (ospite ieri a Palazzo San Giacomo).