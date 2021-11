Insigne in Mls, l’agente: “In America per investimenti, ma non esclude che possa andare via da Napoli”

Lorenzo Insigne in Mls, l’agente Vincenzo Pisacane smentisce la trattativa durante una intervista a Tuttosport ma non esclude la partenza da Napoli. Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibilità che Insigne possa lasciare Napoli a fine stagione. Una delle piste più battute è quella che porta all’Inter, con Beppe Moratta pronto a sfruttare l’occasione del parametro zero. Ma per Insigne si è aperta la prospettiva MLS, una voce di calciomercato che è rimbalzata più volte su molti media nazionali.

Insigne negli Usa: parla Pisacane

L’agente di Insigne smentisce la possibilità Mls per il suo assistito e dice: “Si sparano notizie solo per vendere giornali e avere like. Io ero in Sudamerica per questioni mie di lavoro e non in America”. Pisacane sottolinea che il suo viaggio era per motivi di investimento: “Ho già chiarito questa situazione. Lorenzo Insigne sta facendo un in un building assieme ad un altro calciatore della Nazionale al 14esimo e 16esimo piano. Questo non significa che un giorno lontano non possa andare negli Stati Uniti, in Francia, in Spagna o in qualche altra nazione“.

Certe notizie danno fastidio all’entourage di Insigne perché sembra che non ci tenga alla maglia del Napoli: “In questo momento scrivere queste cose è deleterio nei confronti del calciatore, della società e dei tifosi. Bisogna informarsi prima di fare certe affermazioni“.

Intanto l’agente ha smentito anche l’offerta fatta da De Laurentiis ad Insigne per il rinnovo di contratto. Ma ha anche chiarito quale richiesta è stata fatta alla società partenopea. Sul futuro ecco il pensiero di Pisacane: “Ognuno deve fare la propria parte. Non voglio che questa mia intervista possa minare il rapporto tra me il giocatore e la società. È giusto fare chiarezza nei confronti dei tifosi che leggendo fake news se la prende con Lorenzo. Insigne sta facendo il professionista, si allena bene. Gioca come se avesse altri dieci anni di contratto. Per capire l’amore verso i suoi colori basta sentire il pensiero di Koulibaly“.