Pisacane: “Trattativa rinnovo, Insigne tranquillo, ecco cosa chiediamo a De Laurentiis”

Vincenzo Pisacane a Tuttosport parla del rinnovo di Lorenzo Insigne, l’agente del calciatore chiede alla società di alzare l’offerta economica. Il club azzurro fino ad ora non ha accontentato le richieste fatte dall’agente del capitano del Napoli. Si è parlato di una richiesta di mega bonus alla firma, oltre ad un ingaggio superiore a quello attuale. Vincenzo Pisacane smentisce le cifre offerte dal Napoli per il rinnovo di Insigne. Ma chiarisce anche la posizione del suo assistito che non chiude le porte alla società partenopea.

“Siamo sempre in contato con De Laurentiis. C’è una stima reciproca con Aurelio ma sa bene che la proposta va aumentata e non tagliata“. Dice Pisacane che conferma: “Siamo in trattativa alla fase iniziale dei colloqui ed è normale che ognuno tiri l’acqua al proprio mulino. Si sta facendo passare Lorenzo come uno che sta chiedendo il mondo. E c’è qualche tifoso stupido che lo chiama mercenario. Tutte illazioni nate da notizie contrarie alla realtà. Non so come vengono fuori delle cifre non conoscendo i fatti“.

Rinnovo Insigne: ultime notizie

Vincenzo Pisacane attraverso una intervista a Tuttosport fa sapere anche lo stato d’animo di Insigne che è “tranquillissimo. Siamo in una fase di stallo dove ognuno fa la sua parte. Personalmente faccio questa professione da sedici anni e non ho mai visto un contratto a ribasso nei rinnovi”. Ecco perché il capitano del Napoli si aspetta che “il club faccia un passo in avanti nei confronti del calciatore e di un simbolo di Napoli”.