CORRIERE DELLO SPORT – Insigne in MLS, può ripercorrere le orme di un ex calciatore della Serie A

Lorenzo Insigne può andare in MLS, il massimo campionato di calcio degli USA, il suo agente è negli Stati Uniti in questi giorni. La notizie viene rilanciata nuovamente da Corriere dello Sport che non esclude la possibilità che il giocatore del Napoli a fine stagione possa andare a giocare oltreoceano. Sarebbe un cambio di vita totale per Insigne che andrebbe via da Napoli, la città che lo ha cresciuto e gli ha dato la possibilità di giocare nel grande calcio. Il quotidiano sportivo fa sapere che Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, in questi giorni è in “giro per l’America per questioni di lavoro. Progetti relativi a Insigne? Beh, non solo. Ma qualcosa si muove: la MLS fiuta spesso gli affaroni a parametro zero e nel caso specifico a Toronto che pensano a lui. Stile-Giovinco, per intenderci. A suo tempo, comunque, prima di tuto, prima di fare l’americano, ci sono Napoli, l’Italia e l’Europa“.

La MLS chiama Insigne: le ultime notizie

In questo momento il rinnovo di contratto di Insigne col Napoli non decolla. Le parti sono immobilizzate sulle loro posizioni. Quindi se si va avanti in questo modo non si potrà fare altro che dirsi addio a fine stagione. Le squadre pronte a prendere Insigne a parametro zero sono tante. Da tempo l’Inter di Marotta pensa a Insigne. Il manager nerazzurro è stuzzicato dalla possibilità di prendere un giocatore nel pieno della maturità ma senza versare nulla per il cartellino.

Corriere dello Sport non esclude l’ipotesi di Insigne in MLS ma fa sapere che Toronto è un’idea possibile ma che “le frontiere saranno abbattute soltanto dopo aver chiuso definitivamente il porto di Napoli e gli aeroporti europei. Anche Mertens ha estimatori in MLS, e anche Dries come Lorenzo andrà in scadenza a giugno” ma in questo caso l’età è diversa, il belga ha 35 anni.