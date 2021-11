IL MATTINO – Stadio Maradona: pozzanghere e fatiscenza dopo il restyling

Lo stadio Diego Armando Maradona è fatiscente, la denuncia arriva dal quotidiano Il Mattino che segnala molti problemi.

Stadio Maradona: problemi strutturali

Le controsoffittature degli spalti sono screpolate un po’ ovunque. In qualche tratto degli anelli c’è esposto il ferro vivo. I bagni appena rinnovati sono messi a lucido più di quelli vecchi, comunque aperti e usati. Tra i sediolini ci sono svariati laghetti, anche se non piove. Le pozzanghere sono un po’ dappertutto, nell’anello inferiore della curva B.

Scrive il quotidiano Il Mattino che mette in evidenza anche altri problemi della struttura di piazza Tecchio a Fuorigrotta.

La lotta per i palloni che finiscono in curva nel riscaldamento e qualche tifoso scalmanato (e incurante dell’eventuale multa) che tra primo e secondo tempo scavalca dall’anello inferiore a quello superiore, è un concentrato di disordine”.

La fatiscenza dello Stadio Maradona non è circoscritta solo all’interno dell’impianto. Nei giorni scorsi sono stati segnalati numerosi problemi anche ai parcheggi al di sotto dello stadio. Strutture che da anni sono abbandonate, che dovrebbero servire per far defluire meglio il traffico e rendere un servizio migliore per chi va a vedere la partita. Strutture, che invece, sono totalmente inutilizzabili e versano in uno stato di abbandono.