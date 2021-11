Stadio Maradona, i sotterranei nel degrado: macerie, siringhe, clochard e prostituzione. Spunta una caverna segreta

Stadio Maradona, i sotterranei nell’assoluto degrado: parcheggio murato, prostituzione, droga e tanta immondizia.

I SOTTERRANEI DELLO STADIO MARADONA NEL DEGRADO

Macerie, siringhe, clochard e prostituzione, ecco quanto emerge dall’inchiesta del quotidiano il Mattino sullo stadio Maradona e i suoi sotterranei. L’impianto ristrutturato per le Universiadi, ha risolto solo in parte la serie atavica di problematiche che lo accompagnano da oltre 40 anni, come il famoso parcheggio mai aperto.

“Macerie, siringhe appena usate dai tossici, discariche o paludi di immondizia, resti di incendi, tetti crollati e prostituzione. Siamo sotto al Maradona, nell’enorme area del parcheggio inaugurato negli anni ’90, nell’epoca in cui Fuorigrotta si illudeva di essere rinata.

Il covo dei drogati, purtroppo, si è spostato pochi passi più giù, dal lato sottostante alla curva A. Qui la pancia del Maradona diventa né più né meno una «latrina»: copertoni, siringhe, coperte di clochard, ceneri di un recente rogo, calcinacci crollati dal soffitto del sottopasso, sacchi bianchi di plastica pieni di chissà cosa”.

PARCHEGGIO STADIO MARADONA