De Maggio: “Presidente MLS a Napoli. Insigne non convito dell’ipotesi America. Offerte da club europei”

Valter De Maggio parla del rinnovo di Insigne e della presenza a Napoli di emissari della MLS americana.

PRESIDENTE MLS A NAPOLI PER INSIGNE

Valter de MAggio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’interesse della MLS americana per Lorenzo Insigne:

“Emissari della MLS in Italia? Ci sarebbero notizie sul vicepresidente Lino Di Cuollo in città per un paio di giorni, con l’intermediario Andrea D’Amico. I due erano a pranzo insieme e bisognerà capire i contenuti di questa chiacchierata che hanno avuto.

Destabilizzare sul rinnovo di Insigne? Il Napoli parla con l’entourage, siamo alle fasi iniziali e altri club potrebbero anche interessarsi e chiedere informazioni per sondare. Da quanto so, Insigne non è così eccitato all’idea di andare in America e al capitano erano state offerte altre avventure europee”.

INSIGNE DICE NO ALL’AMERICA E RESTA A NAPOLI?

Valter De Maggio, ha poi aggiunto: “Vi confesso come andrà a finire tra il capitano e la società azzurra, non ho dubbi in tal senso: Lorenzo non andrà mai via dal Napoli, non c’è alcuna possibilità. Secondo me Lorenzo a Napoli sta benissimo e non intende lasciare la sua squadra. E’ vero che De Laurentiis non deve tirare la corda, ma penso che a metà strada, i due, possano trovare un punto di incontro.

Il capitano del Napoli sta contrattando, è nell’ordine delle cose parlarne in questo momento. Ma resto convinto che il calciatore, alla fine, resti ancora in azzurro per chiudere la carriera con la maglia del Napoli. Sarebbe veramente una storia a lieto fine, se dovesse firmare il rinnovo contrattuale con il suo club sarebbe bellissimo. Alla fine, vedrete, un’intesa la troveranno”.