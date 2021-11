KISS KISS – Lorenzo Insigne firmerà il rinnovo di contratto con il Napoli

Insigne firmerà il rinnovo di contratto con il Napoli. Lo afferma Valter De Maggio direttore di Kiss Kiss Napoli.

INSIGNE FIRMERÀ IL RINNOVO CON IL NAPOLI

Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato col Napoli ed il suo agente smentisce l’offerta di 5 milioni di euro fatta dal Napoli. Pisacane asserisce che l’offerta del Napoli sia al ribasso ed è di molto inferiore ai 5milioni di cui si parla e qundi il futuro del capitano potrebbe essere lontano da Napoli.

Non è dello stesso avviso Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli. Il giornalista dell’emittente ufficiale del Calcio Napoli è convinto che alla fine della corsa, il talentuoso attaccante di Frattamaggiore firmerà il rinnovo contrattuale che lo legherà ancora a lungo al Napoli di Aurelio De Laurentiis per diverse stagioni.

Ci sono tante voci in questo momento, ma sono soltanto schermaglie dialettiche, è il gioco delle parti di una contrattazione. Ma alla fine, come evidenzia Valter De Maggio, Insigne rinnoverà il suo contratto con il Napoli e non c’è alcuna possibilità che vada via:

“Lorenzo Insigne firmerà il rinnovo di contratto con il Napoli! Non c’è possibilità che vada altrove. Aurelio De Laurentiis ci mette cinque minuti a rinnovare il contratto al calciatore. Attualmente sono soltanto schermaglie dialettiche, come accadde già con Dries Mertens. Il presidente poi si è seduto con il calciatore ed ha prolungato il contratto al belga”.