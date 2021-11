Krol a difesa di Napoli: “Per Le Figaro è il terzo mondo, assurdo. Per me è unica”. Poi un messaggio a Lozano

Ruud Krol a difesa di Napoli dopo quanto scritto da Le Figaro che ha definito ‘Terzo Mondo’ la città partenopea. L’ex giocatore è intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio durante il programma di 1 Football Club ed ha difeso a spada tratta Napoli ed i napoletani. Quanto scritto da Le Figaro su Napoli ha avuto diverse reazioni, ma dette da un ex calciatore che non è nato a Napoli hanno un valore specifico importante: “Non capisco come si possa definirla ‘Terzo Mondo’ per me è una città unica, senza eguale, nel mondo del calcio e non solo“.

Krol su Napoli: “Qui c’è una grandissima passione”

Uno dei più grandi interpreti del suo ruolo, Krol ha detto: “Napoli può essere paragonata a Barcellona, non di certo al ‘Terzo Mondo’. In tutte le città ci si esalta per le vittorie, ma a Napoli si avverte una passione fortissima, prescindere da tutto. Qui, il tifo è unico nel suo genere“. L’ex difensore ha detto di aver sentito sempre vicino il “tifo napoletano, che mi ha spinto a dare sempre il massimo. Nella mia testa pensato: ‘Cosa posso fare per ricambiare l’amore dei napoletani? Solo una cosa: impegnarmi al massimo ogni domenica’, mi rispondevo’ “.

Oltre a quanto scritto da Le Figaro su Napoli, in questi giorni a creare polemica ci sono state anche le parole di Lozano. Il messicano durante un’intervista ha detto di cercare un club più grande di Napoli. Lozano ha poi chiarito la sua posizione. Krol su Lozano ha detto: “Ho sempre pensato che fosse un ottimo acquisto. Nel suo primo anno ha fatto fatica, anche perché non conosceva la lingua. Al secondo anno ha fatto bene . Poi si è infortunato, sono cose che capitano. Quanto a quello che ha dichiarato, penso che debba dimostrare il suo valore in maglia azzurra e deve concentrarsi su questo. Un giocatore deve rispondere sul campo. Napoli è una grande piazza dove poter vincere lo scudetto, su questo deve concentrarsi“.