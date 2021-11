Lozano: “Voglio andare in un club più importante” Giuntoli chiama il calciatore: I dettagli

Giuntoli parlerà con Lozano. Le dichiarazioni, poi smentite, dell’attaccante messicano frutto di uno spirito autolesionista che non va giù al Direttore Sportivo.

GIUNTOLI NON HA GRADITO LE PAROLE DI LOZANO

Lozano dal ritiro della Nazionale ha dichiarato: “Sono in un club competitivo, con compagni di grande qualità, ma mi piacerebbe andare in una società più grande, mi considero un calciatore molto competitivo, con obiettivi chiari. So di avere raggiunto un buon livello, mi piacerebbe fare questo passo in avanti. Procediamo poco alla volta, penso che posso migliorare a livello personale”. Le parole di Lozano non sono piaciute a Cristiano Giuntoli e al Napoli.

Il calciatore ha provato a rimediare smentendo quanto riportato dai media di tutto il mondo: ““Le mie parole sono state prese dal contesto reale da qualcuno che ha un desiderio diverso da quello di dare l’interpretazione corretta e quindi le travisa“.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, il ds azzurro è pronto a parlare con Lozano:

“La reazione di Cristiano Giuntoli? Nessun fastidio, ma è spirito autolesionista che non va giù al Direttore Sportivo (e non solo): perché rovinare da soli questo clima di festa? Oggi il dirigente a Castel Volturno proverà a spiegare al Chucky che bisogna stare più attenti con le parole. Ma nessun caso diplomatico”.

LOZANO VIA DA NAPOLI?

Hirving Lozano pensa ad un futuro lontano da Napoli, lo dice chiaramente durante un’intervista rilasciata a Tv Azteca Deportes. L’attaccante messicano parla dal ritiro con la sua Nazionale e non usa mezze misure per descrivere cosa si aspetta in futuro: “Voglio un club più grande“. Non è la prima volta che Lozano fa un ragionamento del genere, il calciatore non ha mai nascosto di voler fare il salto di qualità in una società che abbia maggiore lustro rispetto a quella partenopea. Dietro le parole del messicano si cela la regia di Mino Raiola, ma Giuntoli e il Napoli non si faranno prendere per la gola. Lozano è arrivato a Napoli per esplicita richiesta di Carlo Ancelotti, ora al real Madrid. De Laurentiis sborsò una cifra vicina ai 50 milioni di Euro. Se qualcuno volesse Lozano dovrebbe corrispondere la Napoli almeno la stessa cifra.