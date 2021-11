Napoli, per lo scudetto spunta un dato come nel 1987. I tifosi sognano

Il Napoli di Spalletti ha la miglior difesa d’Europa insieme al Chelsea. Gli azzurri hanno subito solo 4 reti.

NAPOLI, MIGLIOR DIFESA D’EUROPA

La squadra di Spalletti è la meno battuta d’Europa (solo 4 gol) prepara la sfida quella che segna di più in Italia: l’Inter. Il Napoli non prende gol, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia alcuni dati sui partenopei e un’analogia con il Napoli del primo scudetto:

“Il bunker di Spalletti all’esame del migliore attacco della Serie A. I 4 gol incassati dal Napoli al confronto diretto con le 29 reti realizzate dall’Inter. La migliore difesa della Serie A diventa lo scudo della capolista per la sfida di domenica contro i nerazzurri al Meazza.

Luciano Spalletti ha corazzato il Napoli partendo dalle basi. Una retroguardia solida come punto di partenza per edificare una grande squadra. Il primato in classifica, ha regalato rapide certezze.

Il tecnico toscano ha inciso sulla mentalità. Con la capacità dei giocatori di saper leggere le fasi di gioco per concedere il meno possibile varchi e per evitare di esporsi alle ripartenze avversarie. Una difesa pragmatica e concentrata nell’applicazione dei congegni di protezione. «Non ès olo merito dei difensori, ma di tutta la fase difensiva”.

SOLO QUATTRO SQUADRE SONO RIUSCITE A SEGNARE UN GOL AL NAPOLI

La Gazzetta aggiunge: “La difesa del Napoli di Spalletti ricorda quella inflessibile del primo scudetto (1987).

Appena quattro i gol subiti dagli azzurri: primato in Europa (in riferimento ai cinque maggiori campionati) che è condiviso col Chelsea, anche se gli inglesi hanno disputato una gara in meno. La porta degli azzurri è rimasta inviolata per otto volte: come per gli spagnoli della Real Sociedad. Solo Genoa, Juventus, Fiorentina e Verona sono riuscite a segnare a Meret (un gol preso) e a Ospina (tre reti subite).

Appena 32 tiri arrivati nello specchio della porta: sempre nel raffronto continentale, soltanto Manchester City (21), Atletico Madrid (26)e Torino(31)hanno fatto meglio. Da rimarcare pure il numero totale dei palloni giocati dagli avversari nell’area degli azzurri: 175. Ne registrano meno solo Manchester City (150), Bayern Monaco (169) e Lipsia (169)”.