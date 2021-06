Ancelotti vuole Lozano al Real Madrid. Il tecnico di Reggiolo è una grande stimatore del messicano, fu lui insieme al figlio Davide a consigliare l’acquisto del Chucky al Napoli. Lozano non rientra nella lista dei cedibili, ma se dovesse arrivare una super offerta Aurelio De Laurentiis potrebbe prenderla in considerazione. Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Gol ha riportato le ultime sul mercato del Napoli:

“Ancelotti ha chiesto Lozano al Real Madrid. Se arrivasse l’offerta di 50-60 milioni, il Napoli potrebbe reinvestirli sul mercato per acquistare un esterno mancino che serve come il pane, ma anche un’eventuale alternativa ai centrali e magari un centrocampista.

Emerson Palmieri è leggermente fuori dai parametri del Napoli e interessa anche all’Inter. Nainggolan non è nel mirino del Napoli. Un giocatore che piace al Napoli è Basic, così come Thorsby. D’Ambrosio, invece, resta all’Inter. Lobotka non sarà ceduto, piace molto a Spalletti”.