Napoli in vantaggio su Thorsby: bruciato Gasperini

Morten Thorsby possibilità di calciomercato per il Napoli. Gli azzurri ci stanno lavorando anche perché il centrocampista norvegese di 25 anni è cresciuto molto nelle ultime stagioni. Il suo cartellino è accessibile ed il giocatore pare pronto al alto di qualità dopo due stagioni alla Sampdoria. Luciano Spalletti ha delineato l’identikit dei calciatori di cui ha bisogno. Il tecnico chiede anche fisicità, ecco perché molti dei giocatori seguiti dal Napoli hanno queste caratteristiche. Thorsby può vantare un fisico imponente, che ne farebbe una diga di centrocampo per sostituire Bakayoko.

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il Napoli è in vantaggio per Thorsby, con l’Atalanta che è staccata rispetto agli azzurri. Anche il prezzo è accessibile per la società partenopea che senza la Champions League dovrà cercare di contenere i costi. Il cartellino di Thorsby viene valutato tra i 5 e gli 8 milioni di euro. Insomma una cifra accessibile per cercare un rinforzo che possa completare la rosa, ma che abbia delle buone possibilità di crescita. Inoltre il centrocampista della Sampdoria ha anche il vantaggio della duttilità. Thorsby può giocare sia da centrocampista centrale che da trequartista. Cristiano Giuntoli sta lavorando sull’evoluzione della trattativa, portando avanti anche il capitolo cessioni per il Napoli di De Laurentiis.

Anche la Sampdoria è pronta a cedere il calciatore pagato circa 2 milioni di euro. La società di Ferrero ha bisogno di fare plusvalenze ed ha individuato in Thorsby il calciatore giusto per supportare il bilancio societario.