Basic al Napoli: Giuntoli, offerta al Bordeaux. Filtra la risposta

Toma Basic, le ultime novità sul centrocampista che piace al Napoli. Il giocatore croato di 24 anni è di proprietà del Bordeaux piace al club azzurro che cerca un centrocampista per sostituire Bakayoko. Basic ha l’identikit giusto per venire incontro alle richieste fatte da Luciano Spalletti. Cristiano Giuntoli ci sta lavorando. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il direttore sportivo del Napoli ha già avanzato una prima offerta al Bordeaux per Basic: prestito con obbligo di riscatto. Il club francese vorrebbe una cessione a titolo definitivo. Il prezzo di Basic non è molto alto, si parla di 8/10 milioni di euro, ma il Bordeaux deve decidere in fretta perché il contratto con il calciatore scade nel 2022.