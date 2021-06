Mercato Napoli: gli uomini di Spalletti, il tecnico fa cinque richieste

Luciano Spalletti traccia l’identikit degli uomini chiesti sul calciomercato. Sono almeno cinque le richieste del tecnico di Certaldo fatte ad Aurelio De Laurentiis per il calciomercato estivo. Il Napoli ha bisogno di rinforzare e di sistemare la rosa in vista della stagione di Serie A 2021/22 a cui si aggiungono le coppe europee. Per ora il Napoli è in Europa League, ma la giustizia sportiva potrebbe addirittura portarlo in Champions League. In ogni caso bisogna arrivarci preparati ed il Napoli ha delle lacune ataviche da sistemare. A cominciare dal terzino sinistro, dove Ghoulam non dà garanzie fisiche e Mario Rui non offre certezze tecniche. Ma anche con l’addio di Maksimovic manca almeno un tassello. Così come l’esterno di destra: rientra Malcuit ma potrebbe essere venduto. A centrocampo serve almeno un sostituto di Bakayoko.

Calciomercato: i nomi per il Napoli