Emerson Palmieri, il Chelsea fissa il prezzo. Schira: “Occasione per il Napoli”

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli. Emerson Palmieri è sempre al centro dell’attenzione per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro. Il Napoli ha troppe incognite sugli esterni di difesa e quindi deve correre ai ripari. E’ cosa risaputa che Luciano Spalletti gradirebbe riavere Emerson Palmieri, calciatore che ha già allenatore e che ha avuto un ottimo rendimento con il tecnico di Certaldo. Il Napoli segue l’esterno brasiliano, naturalizzato italiano, già da tempo, tanto che a gennaio scorso sembrava che la trattativa potesse andare a buon fine.

La buona notizia per il Napoli è che il Chelsea ha abbassato il prezzo per Emerson Palmieri e chiede tra gli 8 ed i 10 milioni di euro. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira il calciatore piace sia al Napoli che all’Inter, squadra in cui ha già militato. La formazione di Simone Inzaghi ha bisogno di rafforzare la batteria degli esterni per il 3-5-2, mentre con Spalletti giocherebbe nel ruolo di terzino in una difesa a quattro. In questo momento il Napoli sembra in vantaggio per il calciatore, anche se il calciomercato è ancora lungo. Il club azzurro deve fare ancora movimenti in uscita, con Fabian Ruiz e Koulibaly, tra i papabili per la cessione.