Politano escluso dagli Europei con l’Italia: arriva il chiarimento di Mancini

Matteo Politano non giocherà gli Europei con l’Italia, il ct Roberto Mancini non lo ha inserito nella lista dei convocati. Nonostante i 12 gol segnati col Napoli alla fine il commissario tecnico ha deciso di portare un giovane come Raspadori per aumentare la batteria delle punte, mentre sugli esterni ha voluto puntare su Bernaderschi della Juve che ha siglato zero reti in campionato.

La decisione di Mancini di non convocare Politano, ma anche Pessina e Gianluca Mancini, non è piaciuta a tanti. Oggi il commissario tecnico dell’Italia in conferenza stampa ha chiarito la sua posizione dicendo: “Non è stato semplice per nessuno. Ci sono tutti rimasti male ma sono ragazzi che avrebbero meritato d’esser qua e saranno chiamati in futuro. Saranno giocatori importanti per la Nazionale“. Insomma Politano si potrà giocare le sue chance in Nazionale in futuro, al momento dovrà restare fuori.

Il Napoli ha comunque una buona rappresentanza nell’Italia di Mancini con Meret e Insigne. L’attaccante è sicuramente l’uomo più talentuoso della nazionale azzurra ed il commissario tecnico punta tantissimo su Insigne per provare a vincere gli Europei. La prima partita dell’Italia si giocherà l’11 giugno 2021 a Roma alle ore 21 e sarà anche la partita inaugurale del torneo continentale.