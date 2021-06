Orari Serie A, altro che spezzatino: è un tritato. Ecco le novità

Cambiano gli orari della Serie A della stagione 20221/22. Si passa dallo spezzatino al tritato. Lunedì in Lega dovrebbe essere confermata una vera e propria rivoluzione, con la Serie A spalmata in dieci orari diversi. Il tutto per favorire Dazn che ha in esclusiva i diritti per la massima serie del campionato italiano a partire proprio dalla prossima stagione. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport lunedì in Lega ci sarà la decisione finale, ma oramai sembra già tutto fatto. Per evitare blackout e sovraccarichi alla rete di Dazn, con un traffico troppo intenso durante le partite, si deciderà di spezzettare ulteriormente gli orari.

Serie A: ecco tutti i nuovi orari

Se la Lega dovesse dare il via libera alla riforma degli orari per il campionato italiano, allora si andrebbe in questa direzione:

Partite distribuite in quattro finestre diverse: alle 14.30, le 16.30, le 18.30 e le 20.45.

Cinque partite la domenica: lunch match alle 12.30 poi incontri alle 14.30, 16.30, 18.30 e posticipo alle 20.45.

Lunedì, il decimo match alle 20.45.

Insomma altro che contemporaneità o cose simili. La Serie A va sempre verso la regola dello spezzatino. Questa volta ad incidere è il traffico della rete di Dazn, ma in ogni caso l’idea di cambiare gli orari era già in essere da tempo.