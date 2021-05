La Serie A 2021/22 partirà ufficialmente il prossimo 22 agosto e si concluderà il 22 maggio 2022. La nuova formula della coppa Italia prevede la partecipazione dei club di serie A e serie B, esclusi quelli di serie C.



SERIE A 2021/22: LE DATE

Il Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio ha approvato il calendario della Serie A 2021/22.

La nuova stagione di Serie A 2021/22, inizierà il prossimo 22 agosto e si concluderà il 22 maggio 2022.

Pausa natalizia per la stagione di Serie A 2021/22 sarà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Altro tema di cui si è discusso durante il Consiglio di Lega è stato quello del numero delle squadre. Non per il campionato di Serie A, ma per il campionato Primavera con la proposta di passare dalle 16 squadre attuali a 18 squadre. Tutte le scelte dovranno comunque passare al vaglio del Consiglio federale, ma per quanto riguarda data di inizio e fine del campionato la decisione è già stata presa.

COPPA ITALIA 2021/22: SOLO SQUADRE DI SERIE A E B

La Coppa Italia cambia formula. Così ha deciso il Consiglio di Lega. Le squadre partecipanti alla competizione dal prossimo anno saranno 40, 20 di Serie A e altrettante di Serie B, mentre verranno estromesse tutte le squadre di Serie C.

L’inizio della Coppa Italia è fissato per il giorno di Ferragosto e tra le squadre impegnate fin dal primo turno ce ne saranno ben 12 di Serie A.

