Napoli, Ancelotti chiama Lozano al Real Madrid

Il Napoli di Spalletti comincia prendere forma, almeno sulla carta, non ci sarà bisogno di stravolgere la rosa ma di puntellare alcuni ruoli e di sostituire con innesti di qualità gli eventuali big in partenza. De Laurentiis, potrebbe sacrificare uno, massimo due giocatori per recuperare le risorse da reinvestire sul mercato. I nomi dei possibili partenti sono quelli di Fabian e Koulibaly. Nelle ultime ore i riflettori del calciomercato si sono spostati su Lozano, come scrive l’edizione odierna del corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli muove i primi passi anche sul mercato, l’arrivo di Ancelotti al Real Madrid potrebbe aprire qualche spiraglio per eventuali cessioni. Koulibaly e Fabian Ruiz sono da tempo nella lista dei pensieri del club di Florentino Perez. La presenza di Ancelotti può rafforzare queste ipotesi di mercato. La cessione di Allan all’Everton la scorsa estate del resto è la cessione più importante realizzata dal Napoli nell’era Covid. Nelle casse del club di De Laurentiis sono arrivati 25 milioni di euro più 3 di bonus in un’unica soluzione. Ancelotti nella conferenza di presentazione al Real Madrid ha parlato di Lozano: «Gli voglio bene, ma non posso dire se potrà essere in questo Real Madrid, dovremo fare molte valutazioni e capire come muoverci».

Anche in Messico sono convinti che Lozano potrebbe seguire Ancelotti a Madrid. La nota emittente TVC Deportes, ritiene molto probabile un affondo del Real Madrid per Lozano. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. De Laurentiis è stato chiaro: Nessuno è incedibile, tutto dipende dall’offerta.