Grava club manager del Napoli, farà da interfaccia con la squadra

C’è una svolta all’interno del quadro dirigenziale della SSCN. Gianluca Grava sarà il club manager del Napoli. Corriere del Mezzogiorno anticipa la mossa di Aurelio De Laurentiis, una mossa importante anche perché oramai da tempo si sentiva l’esigenza di una figura del genere. Avere un ex calciatore, o comunque una figura di rilievo che possa mediare con la squadra è fondamentale in certi frangenti. Il Napoli negli ultimi anni ha avuto non pochi problemi all’interno dello spogliatoio. Non dimentichiamoci l’ammutinamento con Ancelotti.

Recentemente prima di Napoli-Verona, si è parlato anche di un malumore dei giocatori che volevano la conferma di Gattuso. Addirittura si è scritto di “parole grosse” prima del match decisivo per la Champions League. Ma né su questo argomento né sulla prestazione pessima degli azzurri è stata data una spiegazione.

Grava club manager cosa cambia

La figura di Gianluca Grava è sicuramente ottima per il ruolo pensato da De Laurentiis, che dovrà confermare la scelta nei prossimi giorni. Il patron azzurro nelle scorse settimane è stato a Castel Volturno proprio per cercare di mettere ordine in questi aspetti. Grava club manager del Napoli è l’ultima idea del patron, che lo sposterebbe dalle sue mansioni di responsabile del settore giovanile.

L’ex difensore ha l’esperienza ed il carisma giusto per svolgere questo ruolo così delicato. Il Napoli è sicuramente una seconda pelle per Grava che conosce il club sia da calciatore che da dirigente. In quanto a temperamento ha pochi eguali, lo si è visto quando indossava gli scarpini e sul campo marcava chiunque senza alcuna paura. La conoscenza dell’ambiente e la capacità di leggere le situazioni è fondamentale per fare da collante con la squadra, un ruolo che la Napoli manca molto.

