Il calciomercato del Napoli si concentra sulla difesa, con Perr Schuurs. Il centrale olandese di proprietà dell’Ajax è finito nel mirino del Napoli secondo quanto scrive Tuttosport. Il quotidiano parla di un interessamento concreto da parte della squadra mercato del club azzurro che sta monitorando con attenzione il calciatore. In Olanda il difensore è considerato uno dei più promettenti, un vero talento su cui puntare per il presente e per il futuro, tanto che pure il Liverpool si è messo sulle sue tracce. Il Napoli ha già avuto un incontro con Schuurs, per strappare ai suoi agenti il gradimento per una eventuale cessione nella prossima sessione di calciomercato.

Schuurs: la promessa che piace al Napoli

Cristiano Giuntoli spesso guarda in Olanda per fare mercato, vedi ad esempio Lozano o l’interessamento per Marcos Senensi, che lo scorso anno era vicinissimo a vestire la maglia azzurra. Ora c’è Schuurs per il Napoli che vuole trovare un erede per Koulibaly. Il difensore senegalese ha 30 anni ed un ingaggio estremamente oneroso da 6,5 milioni di euro a stagione, che non si sposa bene con la nuova politica del Napoli. De Laurentiis prevede un taglio degli ingaggi, parametro fondamentale per il Napoli del futuro.

Ecco perché Schuurs può rappresentare un’ottima possibilità per la SSCN. Il difensore centrale ha 21 anni un fisico imponente (191 cm di altezza). Una caratteristica quest’ultima che sembra seguire quasi tutti i profili cercati dal club azzurro, che sta cercando di aggiungere qualità, ma anche centimetri alla sua rosa. Il difensore è un punto fermo dell’Ajax ed in questa stagione ha giocato 41 partite con i lancieri, segnando anche una rete.