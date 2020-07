Carlo Ancelotti tifa Lozano. L’ex tecnico del Napoli ora all’Everton, è tornato a parlare dei partenopei e della Serie A.

Ancelotti crede in Lozano, l’ex tecnico del Napoli è sicuro delle qualità del messicano. Carlo Ancelotti torna a parlare del Napoli e della serie A. Il tecnico dell’Everton ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Anch’io lo Sport’ su Radio Rai.

ANCELOTTI SU LOZANO

“Per me resta un ottimo attaccante e, in generale, un ottimo giocatore. L’adattamento al primo anno va messo sulla bilancia, la prossima stagione sarà un’altra cosa”.

NAPOLI

“Arrivato nel momento sbagliato? Per qualcuno può essere stata un’esperienza negativa e per altri negativa. Io penso sia stata positiva, quest’anno abbiamo avuto difficoltà ma abbiamo passato il turno in Champions. Il Barcellona ora ha qualche problema e il Napoli se la può giocare. Non penso ci sia una squadra favorita in Champions, le italiane possono giocarsi le loro carte”.

VAR

“Tantissimi assegnati in Italia? Qui l’utilizzo del VAR è diverso, gli arbitri vanno a rivedere le azioni molte meno volte. Sono sempre stato a favore del VAR, ma ora inizio a nutrire qualche dubbio: sul fuorigioco è fondamentale, ma quando l’arbitro può interpretare ci sono più problemi. Sui falli di mano c’è tanta confusione: serve un cambiamento, magari introducendo nuovamente la volontarietà”.

PREMIER

“Com’è la situazione qui? Sotto controllo, la Premier ha attuato protocolli positivi, non ci sono stati contagi e tutto si è svolto regolarmente. Per il resto, qui sono stati riaperti i luoghi pubblici e la situazione non è peggiorata”.