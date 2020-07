La Juve ostenta 38 scudetti. Il commento di Pistocchi è da applausi

La Juve ostenta 38 scudetti invece dei 36 reali. I bianconeri continuano a disattendere la sentenza di Calciopoli. Arriva il commento di Pistocchi.

La Juve ostenta 38 scudetti invece di 36, i bianconeri hanno installato all’esterno dello Stadium un gigantesco tricolore con al centro il numero 38. Il gesto della società bianconera ha scatenato una bufera social. I tifosi delle alter squadre e l’opinione pubblica in generale, non hanno apprezzato il gesto, che per la cronaca è del tutto illegale. Sono anni che la Juventus ostenta un numero maggiore di scudetti in barba a tutte le norme federali, sportive oltre che etiche. Nessuno che si impone per ripristinare la legalità, sembra che in lega siano tutti come le tre scimmiette.

Sui 38 scudetti ostentati dalla Juve è intervenuto il giornalista delle reti Mediaset Maurizio Pistocchi. Il cronista su Twitter ha commentato la nuova “facciata “dello stadium:

“Come prima cosa espongono scudetti revocati, alla faccia della FIGC e del rispetto delle regole, come seconda si fanno beffe degli avversari.Alla Juve non hanno mai capito il senso dello sport”.

Questo il durissimo commento di Pistocchi sull’esposizione dei 38 scudetti della Juventus all’Allianz Stadium. Come tutti sanno, gli scudetti della Juventus sono 36, cioè due in meno a quanto esposto a causa dei noti fatti di calciopoli che hanno condannato i bianconeri alla Serie B nel 2006.

Questi alcuni commenti al post di Pistocchi sui 38 scudetti della Juve

“Ma a questo punto il Napoli si cucisse lo scudetto di due anni fa in petto!Tanto che fa?Se loro possono dire che ne hanno vinti due in più anche noi possiamo dire di averne vinto uno in più.Giusto”?

“Sono l’antisport per antonomasia”

“Credo che semplicemente il fatto che anche fuori dall’Italia riconoscano le stranezze del nostro campionato sia più che sufficiente per essere consapevoli di qualcosa di strano che li aiuta nei momenti critici, come l’impunità nel non rispetto delle regole.”

“Per l’estero son 36. Ma sicuramente son scemi loro”

“La cosa brutta non è tanto il loro comportamento basta leggere Forgione in uno dei suoi libri chi sono e cosa sono. La figc che cancella società di C e D senza batter ciglio e a questi invece non dice nulla! Liberi di comandare come in Europa ah no!Li non possono”

“Non hanno mai saputo vincere e soprattutto non hanno mai saputo perdere”