De Maggio: “Ho incontrato Mertens, mi ha detto una cosa sul figlio”

Valter De Maggio parla di Dries Mertens, giocatore che ha stabilito un forte legame con Napoli e che breve diventerà padre. Il direttore di Radio Goal racconta Ciro Mertens ed il suo essersi ambientato perfettamente a Napoli: “Lo si può incontrare tra i baretti a prendere un succo di frutto. Lui ama stare tra la gente e le persone lo adorano, ecco perché lo chiamano Ciro. Ieri anche il presidente Ferlaino continuava a chiamarlo Ciro“.

Mertens presto diventerà padre e su questo argomento De Maggio dice: “Mertens mi ha fatto una confessione sul figlio, mi ha detto che vuole che nasca a Napoli, lui ama a dismisura la città“. Ma l’attaccante azzurro pensa anche al campionato: “Dries ha detto che quest’anno si può e si deve sognare, questo ragazzo è veramente unico, intelligente. Ha dato delle risposte eccezionali che fanno capire veramente quanto è grande questo campione in campo e anche fuori”. Non è un caso che lo stesso calciatore recentemente abbia risposto a quanto scritto da Le Figaro sul Napoli. Mertens ha difeso la città di Napoli, facendo trapelare tutto il suo amore per il capoluogo partenopeo.