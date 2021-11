Alvino: “Nello spogliatoio del Napoli si parla di scudetto, vi svelo un retroscena”

Carlo Alvino parla del Napoli e della possibile festa scudetto che i giocatori azzurri stanno sognando, lo fa ai microfoni di Radio Goal. Il Napoli primo in classifica fa sognare tutti ed ovviamente anche i calciatori, che nonostante siano professionisti, si emozionano come tutti quanti gli altri. A Napoli si è creato anche un grandissimo gruppo, come detto anche da Koulibaly nell’intervista a Dazn, in cui ha esaltato lo spogliatoio dei partenopei.

Ma nello spogliatoio del Napoli si “parla anche di scudetto” dice Alvino che aggiunge: “Soprattutto si pensa a che festa potrebbe esserci qualora il Napoli vincesse il titolo in Serie A. Visto che per una coppa la città impazzita”. Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli aggiunge: “I calciatori sono molto curiosi, in particolare Koulibaly e Mertens vorrebbero capire cosa potrebbe accadere in città se la squadra riuscisse a vincere lo scudetto, sarebbe qualcosa di veramente bellissimo, unico e straordinario“.

Chiusura dedicata a Inter-Napoli, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A: “Inter-Napoli sarà una grande partita, loro sono i favoriti per la vittoria del titola e restano tali, ma a dire il vero gli azzurri non resteranno a guardare, giocheranno come sanno per la conquista di punti importanti“.