Thiago Motta fa festa al Maradona: “Vittoria più che meritata”

Thiago Motta parla dopo Napoli-Spezia: “È stata una vittoria meritata” ha detto l’allenatore dei liguri a fine match. Napoli ha buttato al vento il primo tempo, in cui ha fatto poco o nulla. Nella ripresa gli azzurri hanno provato ad abbozzare una ripresa ma, nonostante la voglia, la manovra è apparsa sempre confusa. A fine partita il più soddisfatto è Thiago Motta che dice: “Siamo un grande gruppo ed alla fine ci siamo abbracciati. Stiamo facendo un grande lavoro, con grandissima professionalità“.

Secondo Motta la vittoria dello Spezia è stata “più che meritata, abbiamo fatto una grandissima partita. Sapevamo che il Napoli tende ad allargare molto il gioco sui terzini. Per questo motivo abbiam scelto di stare più alti, anche perché contro di loro se ti abbassi troppo poi trovi l’uno contro uno sulle fasce. La nostra squadra è in linea con i valori della rosa, dobbiamo lottare per la salvezza e lo stiamo facendo. Sono sicuro che durante il girone di ritorno faremo ancora meglio. Ora penso già alla partita con il Verona alla ripresa del campionato“. Con la sconfitta con lo Spezia, il Napoli è alla terza partita persa in casa consecutivamente. Ora gli azzurri devono cominciare a difendere la zona Champions League dal ritorno della Juventus.