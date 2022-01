Digne piace al Napoli, Benitez: “Non è concentrato”

Lucas Digne distratto da voci di mercato. L’allenatore Rafa Benitez lo ha tenuto fuori dal match Everton-Brighton.

Il Napoli sta pensando a Digne per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. L’Everton non si opporrebbe alla cessione di Digne, ma vuole almeno 20-25 milioni di euro per cederlo. Una cifra veramente importante, che il Napoli potrebbe prendere in considerazione di pagare solo dalla prossima stagione.

Al momento, però, Digne non gioca con L’Everton e vuole cambiare squadra. Rafa Benitez lo ha tenuto fuori dall’ultimo match di Premier League. L’allenatore spagnolo ha detto chiaramente di non aver fatto giocare Digne perché non lo ha visto concentrato e lui vuole puntare solo su giocatori motivati.

Digne, però, non piace solo al Napoli ma anche all’Inter che è molto interessata al giocatore. Il Napoli è concentrato su Tuanzebe in questo momento, ma non è escluso che la società possa valutare il suo acquisto quando chiuderà l’affare in difesa. Il Napoli ha necessità di prendere un esterno di difesa, anche perché in questa stagione ha potuto contare solo su Mario Rui come esterno di sinistra. Ghoulam dopo il rientro dall’infortunio ha giocato pochissimo, una decina di minuti in tutto ed è complicato che possa dare di più in futuro.