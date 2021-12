Digne al Napoli: rottura totale con l’Everton, ha già preso il sostituto

Lucas Digne rinforzo per il Napoli a gennaio, l’Everton cederà il giocatore ed il club partenopeo lo sta seguendo con attenzione. La notizia viene data da Gazzetta dello Sport durante un approfondimenti di calciomercato sul Napoli. Il colpo sarebbe molto importante dato che Digne ha vestito maglie prestigiose come quelle del Barcellona e del PSG, oltre che quella della Roma in Serie A. Digne ha 28 anni e potrebbe fare la differenza fin da subito, quindi non sarebbe un giocatore da svezzare nel campionato italiano, un fattore molto importante per il mercato di gennaio.

Everton: cessione Digne, c’è il Napoli

Il Napoli sta facendo più di un pensiero per l’esterno francese, anche perché ha bisogno di un rinforzo, dato che Ghoulam viene utilizzato con il contagocce. Addirittura Spalletti preferisce spostare Di Lorenzo o Juan Jesus sulla fascia sinistra, ma non schiera l’algerino come titolare nemmeno quando Mario Rui è infortunato o squalificato.

Gazzetta dello Sport scrive che Digne piace molto al Napoli anche perché l’Everton ha preso Mykolenko dalla Dinamo Kiev per sostituire il francese. “Gli agenti del francese si stanno già adoperando per trovare una nuova collocazione al loro assistito, entrato in rotta di collisione con Rafa Benitez e tutto il club di Liverpool” scrive il quotidiano sportivo.

All’Everton non mancano le richieste per Digne, c’è il Napoli ma pure l’Inter di Marotta, anche se i nerazzurri hanno meno necessità di un esterno mancino. Al momento bisogna capire anche “i contorni dell’operazione. L’Everton vorrebbe monetizzare l’addio di Digne, con una cessione a titolo definitivo. Il sì dei due club italiani è invece legato a un’apertura per un arrivo in prestito, cosa che non sarebbe stata esclusa a priori dagli agenti“. Difficile che qualcuno si presenti con 20-25 milioni di euro per prendere Digne a gennaio, dopo la rottura con il club inglese. Quindi l’Everton può cedere ad un prestito con diritto di riscatto.