Gerrard ‘frena’ Tuanzebe: “Tra due giorni sapremo se resterà”

Steven Gerrard allenatore dell’Aston Villa parla di Axel Tuanzebe, difensore vicinissimo a firmare per il Napoli. Oramai manca veramente poco per il suo approdo al Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis edile Manchester United stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per l’approdo del difensore in Italia. Il calciatore nell’ultima giornata di Premier League non è stato nemmeno portato in panchina dall’Aston Villa, formazione che attualmente ha un prestito Tuanzebe. Il Manchester United lo deve richiamare alla base per girarlo poi in prestito al Napoli.

Steven Gerrard, allenatore dell’Aston Villa, sulla cessione di Tuanzebe al Napoli ha detto: “La situazione di Axel è leggermente diversa da quella di altri giocatori della rosa. Si è parlato molto sui vari media della sua permanenza qui, tra un paio di giorni sapremo se resterà con noi“.

Nonostante il tecnico prenda tempo oramai tutti gli indizi portano Tuanzebe in azzurro. Mancano le formalità ed i dettagli ma si lavora per chiudere entro breve. Anche perché il Napoli ha necessità assoluta di un difensore centrale. In ogni caso Tuanzebe non potrà giocare con la Juventus, match in programma il 6 gennaio 2022, mancano i tempi burocratici. Va ricordato che il calciomercato invernale apre ufficialmente il 3 gennaio, quindi da lunedì di potranno depositare i contatti in Lega.