Chi è e come gioca Axel Tuanzebe: il difensore lanciato da Mourinho

Axel Tuanzebe al Napoli, la trattativa con il Manchester United è in via di definizione, il difensore centrale è stato lanciato da Mourinho. Oramai manca davvero poco per vedere Tuanzebe al Napoli, il difensore è pronto a trasferirsi in Italia con Giuntoli che sta definiendo l’arrivo in prestito del giocatore. In questo modo la rosa di Spalletti andrà ad arricchirsi di un difensore centrale, fondamentale vista l’assenza di Koulibaly in Coppa d’Africa e la cessione di Manolas all’Olympiacos.

Tuanzebe: le caratteristiche tecniche

Il profilo di Axel Tuanzebe, difensore nato nella Repubblica Democratica del Congo nel 1997, è entrato nell’Academy del Manchester United all’età di otto anni rendendosi protagonista della proverbiale trafila all’interno del settore giovanile dei Red Devils. Con le giovanili dello United si mette da subito in mostra, tanto da andare presto in prima squadra. L’esordio di Tuanzebe con il Manchester United avviene a 19 anni, con Josè Mourinho che lo fa giocare in FA Cup.

Dopo un anno e cinque presenze con i Red Devils viene spedito in prestito all’Aston Villa, formazione nella quale milita tuttora dopo un momentaneo ritorno alla base tra il 2019 e il 2021 ma con margini ridottissimi.

Le caratteristiche tecniche di Tuanzebe sono principalmente la forza fisica (185cm) ma non per questo lento. Il suo piede preferito è il destro. Tuanzebe gioca come difensore centrale, ma ha una velocità che gli permette di adattarsi anche come esterno di difesa. Viene segnalato come un ottimo marcatore difensivo, molto bravo negli anticipi e nei contrasti.

Tuanzebe e il Guinnes World Record

Il Napoli sta chiudendo per Tuanzebe che dovrebbe essere ufficializzato lunedì 3 gennaio 2022, quando aprirà il calciomercato. Oltre alle questioni calcistiche, il difensore può vantare anche il primato nel Guinness World Records in quanto protagonista della partita più veloce di sempre ad Hungry Hungry Hippos, con il tempo di 17.36 secondi.