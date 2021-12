Manolas: “Ecco perchè ho lasciato Napoli. “

Kostas Manolas racconta perchè ha lasciato il Napoli ed è tornato all’Olympiacos. Il centrale è stato accolto come un top player dai tifosi greci.

Kostas Manolas ha lasciato il Napoli ed è tornato all’Olympiacos. Un’operazione di mercato che ha fatto molto rumore tra le fila dei tifosi azzurri. Una fuga quella del difensore a pochi giorni dalla delicata sfida contro il Milan, per la quale Spalletti poteva contare solo su due difensori.

Manolas ai microfoni di Super Bala live ha voluto fare chiarezza sulla scelta di lasciare Napoli: “L’Olympiacos è sempre stato nel mio cuore, ho un ottimo rapporto col presidente, sono sempre stato in contatto con lui. L’Olympiacos è entrato nel profondo del mio cuore sin dal primo giorno”.

I motivi dell’addio al Napoli: “Non è una questione di soldi. Volevo tornare indietro ora che sto bene e non, magari, a 34-35 anni per chiudere la carriera. A Napoli ho vinto una Coppa, sono legato agli azzurri. Ma il ricordo più bello in Italia risale al periodo alla Roma, in particolare al gol contro il Barcellona”.

L’affetto dei tifosi dell’Olympiacos: “Non potevo immaginare che ci sarebbero state così tante persone ad accogliermi, ma questo mostra l’amore che i tifosi della squadra hanno per me. Ora però sta a me non tradire l’affetto della gente. Ho vinto un campionato e una Coppa con l’Olympiacos e ho fatto diverse cose. Ho 30 anni e devo mettere la mia esperienza al servizio dei miei compagni di squadra. Devo aiutare negli spogliatoi, per far capire ai ragazzi cosa è la maglia dell’Olympiacos”.