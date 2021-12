Manolas all’Olympiacos, cori e festa dei tifosi -VIDEO

MANOLAS NELLA SEDE DELL’OLYMPIACOS : TIFOSI IN FESTA

Manolas si è recato in Grecia, e ha svolto le visite mediche con l’Olimpiacos. L’accordo tra il giocatore ed il club ellenico c’era già da tempo e nelle prossime ore verranno limati i dettagli che porteranno all’intesa definitiva tra le due società. Manolas si è fatto fotografare con la sciarpa del club e si è unito al coro dei tifosi mentre saliva sulle scale della sede dell’Olympiacos.

Aurelio De Laurentiis continua l’operazione risparmio, il difensore greco era uno dei calciatori più pagati dal calcio Napoli, con oltre 4 milioni di euro netti a stagione. Una cifra enorme considerando lo scarso rendimento del difensore. Manolas era scivolato nelle gerarchie di Spalletti a vantaggio di Amir Rrahmani. Il Napoli dalla cessione di Manolas all’Olympiacos incasserà circa 4 milioni di euro più bonus e potrà investire su altri calciatori.

Secondo quanto affermato da Valter De Maggio, direttore della radio ufficiale del calcio Napoli, Giuntoli starebbe preparando un colpo clamoroso per sostitutore il partente Manolas.

Manolas ritorna all’Olympiacos, club in cui ha giocato con 74 presenze e 6 gol fino al 2014, anno del suo arrivo in Serie A alla Roma. In Italia il difensore ha messo insieme 206 presenze con 8 reti (indimenticabile quella nei quarti di finale della Champions League 2017/18 contro il Barcellona) in giallorosso e 75 partite giocate, con 4 reti, dall’estate 2019 ad oggi con il Napoli, dove ha vinto anche la Coppa Italia 2019/20. Nella prima parte di questa stagione la sua esperienza in azzurro è stata condizionata anche da diversi problemi fisici, come testimoniano le sette presenze tra campionato ed Europa League per un totale di 486 minuti giocati.

ECCO L’ACCOGLIENZA DEI TIFOSI DELL’OLYMPIACOS PER MANOLAS

Nel video si vede Manolas presso la sede dell’Olympiacos. Ad attenderlo, ci sono circa 500 tifosi, a conferma di quanto sia alto per lui l’entusiasmo da quelle parti.