Sky: Manolas-Olympiacos, stamattina le visite mediche. Ecco quanto guadagnerà il Napoli

Manolas torna all’Olympiacos e saluta Napoli. Il difensore ha sostenuto le visite mediche con il club di Atene e si prepara a salutare la Serie A. L’Olympiacos sarà il prossimo avversario nei playoff di Europa League dell’Atalanta.

MANOLAS ACCORDO CON L’OLYMPIACOS

Kostas Manolas torna all’Olympiacos : è praticamente definita l’operazione per il ritorno in patria del difensore 30enne, che lascerà il Napoli per tornare in Grecia. Manolas ha già sostenuto nella mattinata di giovedì le visite mediche con il club di Atene e si prepara a salutare la Serie A. I due club lavorano su un accordo da circa 3 milioni di euro, bonus esclusi: i dettagli per raggiungere l’intesa definitiva saranno definiti nelle prossime ore. L’Olympiacos oggi è in vetta alla Super League greca e affronterà nei playoff di Europa League l’Atalanta.

Sul passaggio di Manolas all’Olympiacos ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport:

“Manolas ha fatto le visite mediche all’Olympiakos stamattina, come previsto. Vedremo chi prenderà il Napoli al suo posto. Nel calcio di oggi, è giusto avere una rosa competitiva perché si gioca ogni 3 giorni e alternare i calciatori è importante. Avere tanti calciatori che possono equivalersi è importante per non soffrire in caso di assenze, stanchezza e infortuni”.

Luca Marchetti ha poi parlato della questione Insigne:

“Il futuro di Insigne? Al momento non non si è promesso sposo a nessuno per cui c’è tempo per fare l’offerta giusta per tenerlo, ma questa offerta che scalda il cuore di Insigne al momento non c’è. Pisacane ha fatto capire che il calciatore non è soddisfatto dell’offerta del Napoli che è inferiore al salario percepito adesso dal calciatore. Boga credo che andrà all’Atalanta, ma il Napoli si sta guardando intorno avendo Insigne in scadenza”.

I NUMERI DI MANOLAS IN SERIE A

Manolas ritorna all’Olympiacos, club in cui ha giocato con 74 presenze e 6 gol fino al 2014, anno del suo arrivo in Serie A alla Roma. In Italia il difensore ha messo insieme 206 presenze con 8 reti (indimenticabile quella nei quarti di finale della Champions League 2017/18 contro il Barcellona) in giallorosso e 75 partite giocate, con 4 reti, dall’estate 2019 ad oggi con il Napoli, dove ha vinto anche la Coppa Italia 2019/20. Nella prima parte di questa stagione la sua esperienza in azzurro è stata condizionata anche da diversi problemi fisici, come testimoniano le sette presenze tra campionato ed Europa League per un totale di 486 minuti giocati.