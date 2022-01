Sky: “Tuanzebe è un calciatore del Napoli” tutti i dettagli

Axel Tuanzebe è un giocatore del Napoli, il giocatore arriva con la formula in prestito dal Manchester United.

Oramai ci siamo, Tuanzebe è vicinissimo a firmare con il Napoli. Manca l’annuncio ufficiale, ma secondo Sky Sport oramai l’affare è concluso con il Napoli che si aggiudica il difensore che era in prestito all’Aston Villa, ma il cartellino è di proprietà del Manchester United.

Napoli: Tuanzebe in prestito

Durante il focus di calciomercato di Sky si parla anche della formula con cui Tuanzebe si trasferisce al Napoli: sarà quella del prestito secco. Quindi non ci sarà alcun diritto di riscatto. L’affare di mercato è stato portato avanti per tutta la serata di ieri, fino a notte inoltrata, con il clu azzurro intenzionato a chiudere in fretta l’operazione. Il Napoli verserà 500 mila euro nelle casse del Manchester United per prendere il difensore. I due club stanno formalizzando il passaggio del difensore in azzurro, in queste ore è in corso lo scambio di documenti. A questo punto Luciano Spalletti potrà avere un nuovo difensore che può essere a disposizione già per la gara con la Juventus. Tuanzebe si può trasferire al Napoli già dal 3 gennaio 2022, ovvero da quando sarà possibile depositare i contatti in Lega Calcio.