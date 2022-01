CORSPORT – Tuanzebe non gioca Juve-Napoli: il motivo

Axel Tuanzebe sarà presto un giocatore del Napoli, ma il difensore non scenderà in campo nella sfida del 6 gennaio con la Juventus. Al momento il Napoli sta chiudendo ancora l’affare con il Manchester United, gli ultimi dettagli e poi le firme sul contratto, ma il grosso è già stato fatto. Le visite mediche di Tuanzebe sono in programma tra oggi e domani al massimo a Villa Stuart. Il contratto del giocatore potrà essere depositato in Lega Calcio a partire dal giorno 3 gennaio 2022, ovvero quando comincerà ufficialmente il calciomercato invernale.

Juventus-Napoli: Tuanzebe non ci sarà

Corriere dello Sport chiarisce che Tuanzebe non potrà giocare la sfida del 6 gennaio all’Allianz Arena: “Entro 48 ore si procederà a rendere ufficiale un affare che il Napoli ha allestito rapidamente, dopo aver intuito che non sarebbero mai esistiti margini per arrivare a Kumbulla: Tuanzebe piaceva anni fa, era già nel data-base di Castel Volturno ed è diventato il profilo ideale, pure in prospettiva. Da Birmingham a Napoli, dovrà dunque essere un attimo, anche se – considerata la burocrazia – Tuanzebe non farà in tempo per presentarsi nella serata dell’Epifania a Torino, contro la Juventus: sarà un regalo per il futuro“.

A questo punto il Napoli andrà a giocare con la Juventus con solo Juan Jesus e Rrahmani come difensori centrali. A Spalletti mancherà sicuramente Mario Rui per squalifica, mentre Elmas, Lozano e Osimhen sono positivi al coronavirus. I tre calciatori sono tutti asintomatici e si spera che possano diventare negativi nel più breve tempo possibile. Il tecnico azzurro ha estrema necessità di recuperare qualche giocatore, visto che Anguissa, Koulibaly e Ounas sono sicuramente fuori per partecipare alla Coppa d’Africa.